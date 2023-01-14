أول تعليق للساهر بعد "ضجة" عدم حضوره لخليجي 25

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، السبت، عن تفاصيل تخص عدم حضوره لبطولة كأس الخليج العربي 25 في محافظة البصرة.

وقال الساهر في تسجيل صوتي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقه على عدم حضوره الى البصرة، "اتصال واحد كان من المحافظ لمدير اعمالي واعتذر منه بطريقة جميلة والمحافظ كان انسانا راقيا وقال اقدر الظرف وقلنا له إن شاء الله مرة ثانية تكون".

ونفى الساهر طلبه مبالغ مالية لقاء مجيئه للعراق، معتبراً أن "هذه اشياء غير صادقة".

وأضاف "كنت اجهز اغنية انا وكريم العراقي وكانت بالفصحى انجزتها لكن ليست بالمستوى الذي اريده"، مشدداً بالقول "هذا بلدي ولا احتاج شخصا يوصي دعوة، المهم المنتخب يغلب والتنظيم رائع".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام باخبار وتعليقات بشأن عدم حضور الفنان كاظم الساهر الى بطولة خليجي 25.