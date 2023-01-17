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50 درجة مئوية تحت الصفر.. تعرف على أبرد مدينة في العالم

منوعات

2023-01-17 | 04:39
50 درجة مئوية تحت الصفر.. تعرف على أبرد مدينة في العالم
1,867 مشاهدة

السومرية نيوز - منوعات

هل تعتقد أنك شهدت أبرد فصل شتاء في حياتك؟ قبل أن تجيب على هذا السؤال، ربما عليك أن تعرف كم تبلغ درجة الحرارة في أبرد مدينة في العالم.

ففي هذه المدينة، الواقعة في جمهورية ياقوتيا في روسيا الاتحادية، انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

وسجلت مدينة "ياكوتسك" التعدينية في شرق سيبيريا، التي تم تحديدها على نطاق واسع على أنها واحدة من أبرد الأماكن في العالم، موجة برد طويلة بشكل غير طبيعي.

ويعد شهر يناير أكثر الشهور برودة في تلك المنطقة، وعلى الرغم من اعتياد سكانها على درجات الحرارة المتجمدة، فإن السكان في المنطقة النائية غالبا ما يتخذون احتياطات إضافية للتدفئة.

وقال أحد أهالي المدينة، وكان يرتدي وشاحين وطبقات متعددة من القفازات والقبعات والأغطية لرويترز "لا يمكنك مواجهة درجة الحرارة المتدنية.. إما أن تتكيف وتلبس وفقًا لذلك أو أنك ستعاني"، وفقا لشبكة سي إن إن.

ووفقا لواحدة من سكان المدينة كانت تبيع الأسماك المجمدة في سوق محلي، فإن ارتداء الملابس على شكل طبقات هو الحل، وقالت: "فقط ارتدي ملابس دافئة. في طبقات" وشبهت الشخص الذي يرتدي طبقات من الملابس بحبة "الملفوف".

يشار إلى أنه في العام 2018، كان الجو، في ياقوتيا، التي يقطنها أقل من مليون شخص، باردا لدرجة أن بعض السكان قالوا إن رموشهم تجمدت.

وفي ياكوتسك، التي يقدر عدد سكانها بنحو 286.5 ألف نسمة، يمكن أن تكون فصول الشتاء قاسية، حتى بالمعايير الروسية.

وفي تقرير لها في 11 يناير الجاري، ذكر موقع روسيا اليوم أن درجة الحرارة انخفضت في ياقوتيا إلى 65 درجة تحت الصفر.

وجاء في حسابها على فيسبوك، أن ياكوتسك، المعروفة بانخفاض درجة الحرارة سجلت 42 درجة مئوية تحت الصفر، "فيما تكون على موعد مع موجة صقيع قريبة قد تخفض الحرارة إلى -65 درجة مئوية".

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من 12 يناير الجاري، وهو ما حدث بالفعل بعد أن وصلت درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة تحت الصفر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بالإضافة إلى ذلك فقد انخفضت درجة الحرارة في قرية جيليندا في ياقوتيا إلى 61 درجة تحت الصفر، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".
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