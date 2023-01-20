رجل تاه في البحر 24 يوماً.. وظل حياً بفضل زجاجة "كاتشاب"

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات البحرية الكاريبية، إلفيس فرانسوا، بعد أن نجا من الموت، وهو بصحة جيدة بعد خضوعه لفحوصات طبية.وفي وقت سابق، قال إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 47 عاما، إنه لم يكن لديه طعام طوال فترة وجوده في المياه، وكان لديه زجاجة كاتشب تتواجد في قاربه، فضلا عن مسحوق ثوم ومكعبات مرق، فقام بمزجها ببعض الماء كطعام لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة.وكان يعمل فرانسوا على إصلاح مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، في جزر الأنتيل الهولندية، في شهر كانون الاول الماضي، عندما ساءت حالة الطقس، وجرفه البحر.كما أشار فرانسوا إلى أنه نحت كلمة "طلب المساعدة" على هيكل قاربه أملا في أن يعثر أحد عليه وينقذه، حتى تم العثور عليه على بعد 120 ميلا بحريا، شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لاغواجيرا الشمالية.