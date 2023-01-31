نهاية قاسية للص سرق سيارة شرطة

وسرق ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاماً، إحدى سيارات الشرطة الأمريكية، التي سارعت إلى مطاردته بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.وأثناء عملية المطاردة التي تضمنت عدة سيارات شرطة ومروحية شرطية، فقد باركر السيطرة على السيارة وانقلب بها فوق شريط السكك الحديدية.وعندما انقلبت السيارة كان أحد قطارات الشحن قادماً، فأسرعت الشرطة التي كانت تتعقبه إلى إنقاذه.ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى ملتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.