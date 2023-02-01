عبر تقنيات حديثة.. علماء يحددون 2027 لإعادة إنتاج الماموث

ومن خلال تطوير الجينات والحمض النووي، سينشئ علماء شركة "كولوسال" جنينا من ماموث صوفي، سيضعونه في فيل أفريقي للاستفادة من حجمه، والسماح له بإنجاب الماموث الصوفي الجديد.ويتطابق الحمض النووي للماموث الصوفي بنسبة 99.6 في المئة مع الفيل الآسيوي، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنهم في طريقه نحو تحقيق هدفهم.وتقول الشركة: "في أذهان الكثيرين، انقرض هذا المخلوق إلى الأبد، لكن ليس في أذهان علمائنا ولا في مختبراتنا".وتضيف: "نحن بالفعل في طور القضاء على انقراض الماموث الصوفي، حيث جمعنا عينات من الحمض النووي قابلة للحياة ونقوم بتحرير الجينات التي ستسمح لهذه الحيوانات الضخمة الرائعة بالعودة مرة أخرى والعيش في القطب الشمالي".وتهدف الشركة لإعادة توطين الماموث الصوفي في نفس النظام البيئي الذي عاش فيه سابقا في محاولة لمكافحة تغير المناخ، والحفاظ على القطب الشمالي.ويعتقد العلماء أن من أسباب انقراض الماموث "التغيرات المناخية".وحصلت الشركة العام الماضي، على تمويل إضافي قدره 60 مليون دولار لمواصلة عملها في هذا المشروع الضخم الذي بدأته عام 2021.والماموث الصوفي حيوان عاش خِلال العصر الحديث وعاصر الإنسان، لكن السلالة اندثرت قبل نحو عشرة آلاف سنة. وأقرب الأنواع الباقية وثيقة الصلة به هو الفيل الآسيوي.