الإعلام الرقمي يكشف أسباب إيقاف وحذف الصفحات في فيسبوك وإنستغرام

السومرية نيوز - منوعات



اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاربعاء، وجود مشكلة حقيقية اثرت على العديد من الصفحات والحسابات في الاسابيع الأخيرة على منصتي فيسبوك وانستجرام.

وقال المركز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المشكلة بدأت بعد إطلاق شركة ميتا لميزة مدير الحقوق Rights Manager لمساعدة القنوات والصفحات ومنشئي المحتوى للمحافظة على حقوق محتواهم الأصلي".

وبين المركز ان "بعض الصفحات قامت باستغلال الميزة الجديدة ووضعت حماية على مقاطع فيديو لا يمتلكون حقوقها ما تسبب في العديد من المشاكل التي وصل بعضها لحذف الصفحات".

وبحسب البيان، اوضح مدير الامن السيبراني في مركز الاعلام الرقمي مؤمل احمد شكير ان "ميزة مدير الحقوق قد اثرت على المستخدمين والصفحات بشكل كبير، وان بعض الصفحات قد تم حذفها بسبب نشرها مقاطع متداولة، بل ان بعض منشئي المحتوى، الذين لم يُفعلوا ميزة الحقوق لمحتواهم، قد تعرضوا لمخالفات ايضا بسبب سرقة مقاطعهم واضافتها للحقوق من صفحات اخرى ".



واشار شكير، ان "بعض القنوات الاخبارية تقوم بإضافة حقوق لمقاطع لا تعود لها من خلال ميزة Reference Library " مكتبة المراجع " الموجودة في مدير الحقوق، فيمكن، من خلال هذه الميزة، لاي شخص اضافة حقوق لمقطع فيديو، والتي لا تحتوي على حقوق ، ومن ثم يطالب بحذف المقطع نفسه من بقية الصفحات".



كما يمكن أظهار رابط مرفق يبين حقوق المقطع ووضعه على بقية الصفحات التي نشرت المقطع، او حتى استحصال ارباح مادية من خلال اضافة رابط مقطع يحتوي على اسم الصفحة التي تمتلك الحقوق، او لزيادة عدد المتابعين للصفحات التي وضعت حقوق على المقطع.



ودعا المركز، "شركة ميتا لضرورة مراجعة الميزة من خلال اضافة بعض الضوابط وتعديل الشروط الخاصة بتفعيل ميزة مدير الحقوق للصفحات ومعاقبة الصفحات المخالفة للشروط وتعديل خاصية اضافة الحقوق على المقاطع بشكل مباشر من مدير الحقوق، بالإضافة لتفعيل ميزة التحذير التلقائي للمستخدمين قبل نشر اي مقطع منعا لحصوله على مخالفة".



وحذر المركز من ان "الميزة قد تستخدمها بعض الجيوش الالكترونية لمهاجمة المخالفين لهم من خلال حذف حساباتهم الشخصية او الصفحات التي يديرونها، بعد وضع حقوق على المقاطع التي ينشرونها".