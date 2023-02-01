لأول مرة.. الصين تستنسخ بقرة تنتج 18 طنا من الحليب سنويا

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن علماء من "جامعة نورث وسترن" للزراعة والغابات في الصين قاموا باستنساخ ثلاثة عجول من خلال نقل نواة الخلية الجسدية، حيث استخدموا نسيجاً من أذن الحيوان.وقال رئيس فريق البحث جين يابينغ، بحسب الصحيفة، إن التجربة لها أهمية كبيرة لإحياء الثروة الحيوانية في الصين، حيث يتم شراء 70 في المئة من الأبقار في الصين من الخارج.وأضاف أنه يتم التخطيط لقضاء سنتين إلى ثلاث سنوات في بناء قطيع يضم أكثر من 1000 بقرة خارقة، والتي ستكون أساساً متيناً لحل مسألة اعتماد الصين على إمدادات الحيوانات من الخارج.يذكر أن العلماء الصينيين أجروا عدداً من تجارب الاستنساخ في السنوات الأخيرة، خاصة من الخنازير والخيول والقطط والكلاب وحيوانات أخرى.