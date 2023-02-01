بعد تسببه بمشاكل.. ببغاء يكلف مالكه السجن والغرامة

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية، خلع مفصل ورك الطبيب لين وكسر حوضه بعد السقوط الذي تسبب به طائر الببغاء، حيث حط الطائر على ظهر الطبيب وبدأ يرفرف بأجنحته ما أدى إلى فزع الطبيب ووقوعه أرضا.رفع الطبيب لين دعوى قضائية ضد مالك الببغاء، معتبرا أن إصابته جاءت بسبب الإهمال، وقدم دعوى مدنية للتعويض عن خسائره المالية.وقال للمحكمة إنه مكث أسبوعا في المستشفى بسبب إصابته ولم يتمكن من العمل لأكثر من نصف عام، ويحتاج إلى ستة أشهر للتعافي منها ثلاثة أشهر من الرعاية الخاصة.وقال محاميه إن الطبيب لين هو جراح تجميل، وتنطوي وظيفته على "الوقوف لفترة طويلة لإجراء الجراحة"، وبالتالي أدت الإصابة إلى خسائر مالية كبيرة.وقال المحامي "يمكنه الآن المشي ولكن إذا وقف لفترات طويلة لا يزال يشعر بالخدر في أطرافه".وقال ممثل عن المحكمة لوسائل الإعلام إن القضية "نادرة" ولا تشبه أي قضية شوهدت في محكمة مدنية على مدى العقد الماضي.وقضت المحكمة بأن سقوط الطبيب لين كان بسبب إهمال مالك الببغاء.وقال القاضي إن حجم الببغاء كبير، ارتفاعه 40 سم مع امتداد جناح 60 سم يعني أن المالك كان يمتلك حيوانا كبيرا، وكان يجب أن يتخذ إجراءات وقائية.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الحكم صدر "بتهمة التسبب في إصابات غير مقصودة".وقال المالك إنه يحترم قرار المحكمة، لكنه يعتزم الاستئناف، بحجة أن الببغاوات ليست عدوانية وأن التعويض "مرتفع للغاية".