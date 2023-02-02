عملية تجميل انف تودي بحياة فتاة بعمر الـ 21

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الشابة التي تدعى "جوليث كارديناس أوريبي" فقدت وعيها بمجرد وصولها إلى المنزل بعد ساعات من خضوعها للعملية، إذ نقلتها العائلة إلى أقرب مركز طبي.وخلال ساعات فارقت جوليث الحياة، إثر إصابتها بـ 6 جلطات متتالية.وقال شقيق جوليث: "أُدخلت أختي في الساعة الـ 5 صباحا إلى المستشفى، وبدأت جراحتها التجميلية الساعة الـ 7، ومكثت في المستشفى حتى الساعة الواحدة بعد الظهر. وفي الساعة الثانية عدنا للمنزل، حيث فقدت وعيها بضع مرات".وتابع: "تمكنا من إنعاشها واستيقظت، ولكن ربما كان أثر الدواء بدأ في التلاشي، حين فقدت وعيها مرة ثانية، فاتصلنا بالطبيب الذي أجرى لها الجراحة، فنصحَنا بإرجاعها إلى المركز الطبي الذي خضعت فيه للجراحة، إلا أن تدهور حالتها دفعنا لأخذها إلى مستشفى قريب من منزلنا".وأضاف شقيق الراحلة: "أُدخلت أختي إلى وحدة العناية المركزة إذ تمكن الأطباء من إنعاشها مرة أخرى، لكنها أصيبت ببضع جلطات أدت آخرها إلى وفاتها".من جانبهم، قال الأطباء إنهم وجدوا كميات كبيرة من الدم في رئتي جوليث وقصبتها الهوائية، ما أدى لاختناقها وتوقف عضلة قلبها.وقالت عائلة جوليث إنها ستتقدم بشكوى رسمية لمكتب المدعي العام لتحديد الشخص المسؤول عن الإهمال الطبي الذي تسبب بوفاة ابنتهم.وأكد شقيق جوليث: "نريد حكما عادلا، كانت شقيقتي تتمتع بصحة جيدة، ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية".