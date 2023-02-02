أب يفاجئ بقائمة طعام بـ 1000 دولار.. من طلبها؟

ووفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن "كيث ستونهاوس" من مقاطعة "تشيسترفيلد" بولاية ميشيغان الأمريكية، كان أعطى هاتفه لطفله "ماسيون" (6 أعوام) ليلهو به، بينما حاول هو أخذ قيلولة.ولكن ما حدث أفقده صوابه، فعندما استيقظ الأب وجد أن طفله طلب عشرات الوجبات الجاهزة عبر أحد تطبيقات التوصيل، والتي تضمنت البيتزا والمقبلات وساندويشات الشاورما.وقال الأب لوسائل إعلامية محلية، إن مقدمي خدمات التوصيل كانوا يضعون حقائب الوجبات الجاهزة أمام المنزل ويغادرون، فاعتقد في البداية أنها تعود لأحد الجيران، ولكنه عندما حاول الاستفسار من موظف التوصيل، أكد له أن الوجبات مطلوبة باسمه.وبين الأب أنه فحص هاتفه للتحقق من الأمر، ليتبين استلامه عشرات الرسائل النصية التي تفيد بأن وجباته أصبحت جاهزة وأنها بطريقها إليه.كما وصلته بضع رسائل بنكية تفيد بسحب أموال من حسابه المصرفي، وكذلك رسالة تنبيه نصية من المصرف الذي يتعامل معه، تحذره من "شبهة احتيال"، إذ تم رفض معاملة بقيمة 439 دولارًا من مطعم بيتزا، ولكن تم تنفيذ جزء من الطلب بقيمة 183 دولارًا.وأوضح الأب أنه حاول إلغاء الطلبات ولكنه فشل، لأن وجبات طعام باتت جاهزة وفي طريقها لمنزله، وبعد الاتصال بأحد المطاعم، أخبره بأنه يتعين عليه الاتصال بتطبيق "غراب هاب" لإلغاء الطلبات المتبقية.وقال الأب المصدوم: "ما حدث أشبه بمسرحية هزلية على الهواء مباشرة، ولا أجد الأمر مضحكًا على الإطلاق، فقد ضاع مني مبلغ مالي ضخم مقابل لا شيء، وهذا الأمر أفقدني أعصابي".وكشف الأب أنه حاول مناقشة طفله وإعلامه بأن تصرفه غير مقبول وأنه تسبب بضياع المال، إلا ان الطفل لم يفهم تمامًا رسالة والده بسبب براءته، فرد قائلًا: "أبي هل ستصل "بيتزا البيبروني" أيضاً؟".