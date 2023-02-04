بعد تحذير أمريكي.. السعودية تكشف حقيقة وجود "قطرة تصيب بالعمى"

🔴تنويه:



انتشرت مؤخراً تحذيرات في امريكا عن مضاعفات في العين تتسبب بها قطرة مرطبة :EzriCare (إيزري كير) قد تصل الى فقدان البصر

ونود التنويه أن هذه القطرة لا تباع في المملكة العربية السعودية وليست مصرحة من قبل @Saudi_FDA pic.twitter.com/j6Gwkn5yu8 — مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون KKESH (@KKESHKSA) February 3, 2023

وقال المستشفى في بيان له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه القطرة لا تباع في السعودية وليست مصرحة من قبل هيئة الغذاء والدواء" في المملكة".وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الموجودة خالية من أي تلوث. مشددة على سلامة جميع المستحضرات الصحية المتداولة في المملكة.ويأتي ذلك بعد تحذير إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في الولايات المتحدة، المستهلكين من شراء أو استخدام قطرة "إيزري كير". حيث قالت: "يزيد استخدام القطرات الملوثة من خطر الإصابة بعدوى العين التي ربما تؤدي إلى العمى أو الوفاة".وشددت على أنه "يجب على المرضى الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض عدوى في العين التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو طلب الرعاية الطبية على الفور".