بعد تحذير أمريكي.. السعودية تكشف حقيقة وجود "قطرة تصيب بالعمى"

🔴تنويه:
انتشرت مؤخراً تحذيرات في امريكا عن مضاعفات في العين تتسبب بها قطرة مرطبة :EzriCare (إيزري كير) قد تصل الى فقدان البصر
ونود التنويه أن هذه القطرة لا تباع في المملكة العربية السعودية وليست مصرحة من قبل @Saudi_FDA pic.twitter.com/j6Gwkn5yu8
— مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون KKESH (@KKESHKSA) February 3, 2023
🔴تنويه:
انتشرت مؤخراً تحذيرات في امريكا عن مضاعفات في العين تتسبب بها قطرة مرطبة :EzriCare (إيزري كير) قد تصل الى فقدان البصر
ونود التنويه أن هذه القطرة لا تباع في المملكة العربية السعودية وليست مصرحة من قبل @Saudi_FDA pic.twitter.com/j6Gwkn5yu8