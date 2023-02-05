"ليس فاعل خير".. بيل غيتس يهاجم إيلون ماسك

وقال بيل غيتس في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن إيلون ماسك ليس مثل وارن بفت أو جيف بيزوس، إنه يبذر الأموال في خطط سخيفة للذهاب إلى المريخ، بدلاً من إنفاقها في نشر اللقاحات.وأضاف: "تخيل أن توفير لقاح الحصبة فقط بإمكانه إنقاذ حياة البشر، شيء مدهش.. لكن عندي أمل أن يصبح ماسك (فاعل خير) يوماً ما".ووأوضح غيتس أن "السفر إلى المريخ في واقع الأمر مكلّف للغاية. بينما يمكن شراء لقاحات الحصبة وإنقاذ الأرواح في مقابل ألف دولار لكل حالة".وتابع الملياردير الأمريكي: "وفي هذا ما يغري على البقاء في الأرض أكثر من الذهاب إلى المريخ".واعتبر بيل غيتس في المقابلة، أن الذكاء الاصطناعي "سيساعدنا على البحث في أسئلة طبية وعلمية. ولا يقتصر الأمر على الروبوتات؛ إنما سيساعد (الذكاء الاصطناعي) كذلك على القراءة والكتابة".وأضاف: "في واقع الأمر، هناك تقدم محرز على هذا الصعيد أكثر مما تم إحرازه على صعيد الروبوتات. على أن كليهما سيساعدنا في تحقيق مستوًى أعلى من الإنتاجية".وعاش بيل غيتس معظم حياته كأحد أغنى أغنياء العالم. وقد أنفق عشرات المليارات من الدولارات على أعمال الخير، لا سيما في مضمار الصحة العالمية، وتحديداً صحة الأطفال.والآن، يقسم الملياردير الأمريكي أوقاته بين قضايا تغير المناخ ومكافحة سوء التغذية، وأمراض مثل شلل الأطفال والملاريا.