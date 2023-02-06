إرشادات هامة.. ماذا تفعل عند وقوع زلزال أو هزة أرضية؟

في أي لحظة نحن معرضون لحدوث كوارث طبيعية، ومن المحتمل أن يرتكب كثيرون منا أخطاء خطيرة أثناء وقوع الزلازل والهزات الأرضية التي تضرب دولا عربية من وقت لآخر.







كيف تتصرف إن وقع زلزال؟



تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها في حال وقوع زلزال:





إذا كنت داخل المنزل:



-حافظ على هدوئك.



-لا تركض.



-احمي نفسك.



-ابتعد عن الأشياء التي يمكن أن تقع عليك.



-لا تقترب من الأشجار والكابلات الكهربائية.





إذا كنت تمشي



- إذا كنت تمشي في الهواء الطلق فابتعد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار والمباني والأشياء التي يمكن أن تقع عليك.



وتسبب زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، الإثنين، بمقتل 53 شخصا على الأقل في حصيلة أولية، كما سجلت سوريا مقتل 42 وإصابة أكثر من 200 في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال.كيف تتصرف إن وقع زلزال؟تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها في حال وقوع زلزال:إذا كنت داخل المنزل:-حافظ على هدوئك.-لا تركض.-احمي نفسك.-ابتعد عن الأشياء التي يمكن أن تقع عليك.-لا تقترب من الأشجار والكابلات الكهربائية.إذا كنت تمشي- إذا كنت تمشي في الهواء الطلق فابتعد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار والمباني والأشياء التي يمكن أن تقع عليك.

إذا كنت تقود



-قد إلى مكان بعيد عن الجسور.



-اركن سيارتك في منطقة آمنة.



-ابق في سيارتك حتى تنتهي الهزة الأرضية.





ومن النصائح أيضا:-في المنزل أثناء الهزة، احتم تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في إحدى الزوايا الداخلية.-ابتعد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران رفوف وثريات.-غِط رأسك ووجھك بما أمكن أو بيديك بوضعية القرفصاء.-اقطع جميع مصادر الطاقة إذا أمكن.-لا تستعمل المصعد الكهربائي.-ابتعد عن المباني والأسوار، ولا تختبئ تحت الأشجار أو خطوط التيار الكهربائي واللوحات الإعلانية إن كنت خارج المنزل أثناء وقوع الزلزال.الإجراءات الواجب اتخاذها بعد الهزة الأرضية أو الزلزال:في حال تعرضك لإصابة، حاول لفت الانتباه لمكان وجودك، وحافظ على هدوئك قدر المستطاع.وإذا لم تتعرض لإصابة، فاقطع مصادر الطاقة، وساعد في إخلاء المصابين إن كانت لديك أي خبرة في الإسعافات الأولية، وتابع التعليمات الصادرة على السلطات المختصة.