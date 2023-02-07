مخمور يحاول سرقة جثة لينين في موسكو

وتسلق الرجل الحواجز أمام الضريح في الساحة الحمراء وحاول دخول المبنى الذي يخضع لحراسة مشددة خارج أسوار الكرملين. وتم القبض عليه عند المدخل.وقام المسعفون بتشخيص الرجل بأنه مصاب باضطراب عقلي بسبب إدمان الكحول.واعتبر ضريح المنظر الشيوعي، الذي توفي عام 1924، مشهدا مهما في الحقبة السوفيتية، حيث زار ملايين الأشخاص النصب التذكاري.وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك محاولات لدفن لينين في قبر عادي، لكن الخطط لم تتحقق أبدا.