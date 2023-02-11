زلزال تركيا.. انقاذ رجل وابنه بعد أكثر من5 أيام تحت الأنقاض

وقالت ولاية غازي عنتاب، السبت، إن الفرق أنقذت عبد الله كسكين، وابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة أحمد، في قضاء إصلاحية.وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مشفى "نورداغي" الحكومي، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية.ولفتت إلى أن المصابين نقلا بعد ذلك بواسطة مروحية إسعاف تابعة لقيادة الدرك إلى مستشفى "شاهين بي" الجامعي في غازي عنتاب لاستكمال العلاج.وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.والثلاثاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات متضررة وهي، أضنة، وآدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.