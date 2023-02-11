بعد زلزال تركيا وسوريا.. نفوق الحيتان على شواطئ قبرص

وقالت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص، إن ستة مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عثر عليها نافقة، فيما عثر على أربعة حيتان، ثلاثة منها على قيد الحياة.وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية لمحطة سيجما التلفزيونية "تملك هذه الحيوانات نظاماً لتحديد المواقع بصدى الصوت ويتأثر بالضوضاء البحرية".وعثر على الحيتان في جزء صغير نسبياً من ساحل قبرص الشمالي.