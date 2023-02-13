شاب أيرلندي يخسر أكثر من 200 رطلاً بطريقة غريبة (صور)

كان أوكيف (34 عاماً) من أيرلندا، يزن 338 رطلاً عندما انتقل إلى قرية صغيرة في إسبانيا، وقطع أي اتصال مع عائلته وأصدقائه، وبعد 7 أشهر، فقد 137 رطلاً وعاد إلى منزله في أيرلندا لمفاجأة أحبائه، وسجل ردود أفعالهم في فيديو على "تيك توك" تمت مشاهدته أكثر من 32 مليون مرة.وفي الفيديو، الذي بثه قال أوكيف: إنه بعد 15 عاماً من تجربة الحميات والتمارين الرياضية المبتذلة، قرر التوقف عن التركيز على المقاييس، وبدلاً من ذلك على المرونة الذهنية وبناء الانضباط.ولجأ أوكيف خلال فترة غيابه لتكثيف التمارين الرياضية، والمواظبة عليها بشكل مفرط للغاية.