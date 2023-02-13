بسعر لا يصدق.. بيع لوحات سيارات يعتقد انها "ترمز إلى الحظ السعيد والغنى"

وكان الرقم القياسي قد سجل، في مارس من عام 2021، عندما بيعت لوحة سيارة مقابل 3.3 مليون دولار أميركي وكانت تحمل الحرف "w".وتحمل اللوحة الأخيرة الحرف "R" وقد جرى بيعها في مزاد نظمته إدارة النقل في هونغ كونغ بمناسبة العام القمري (الصيني) الجديد.والفرق بين اللوحتين اللتين حققتا الرقم القياسي بالعملة المحلية هو مليون دولار هونغ كونغ، فالأولى بيعت مقابل 26 مليون دولار هونغ كونغ والثانية اشتراها مقتنيها المجهول بـ 25 مليونا.ومنذ إطلاق هذا النوع من المزادات بهونغ كونغ في عام 2006 بيعت أكثر من 40 ألف لوحة سيارات شخصية، ما جلب للحكومة المحلية أكثر من 600 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 77 مليون دولار أميركي).ويمكن لأي شخص طلب أي رقم لوحة سيارات متاحة للاستخدام، ولكن الحصول عليها قد يستغرق حوالي 18 شهرا قبل طرح اللوحة في المزاد.ويجب على المتقدمين دفع 5000 دولار هونغ كونغ كوديعة، وإذا لم يكن هناك مزايدون آخرون، فستكون تلك اللوحة ملك من طلبها مقابل خصم مبلغ الإيداع منه.وقالت الحكومة في بيان إن العرض الفائز لشراء اللوحة الأخيرة "R"، كان 5100 ضعف السعر الأصلي ويمثل أكثر من 80 في المئة من الإجمالي الذي تم جمعه في مزاد.وقال بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي بهونغ كونغ إن سبب هذا السعر المرتفع قد يكون مرده أن “R" هو الحرف الأول في كلمة "غني" باللغة الإنكليزية "Rich".وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأمر قد يرجع أيضا إلى فلسفة "فنغ شوي" الصينية القديمة، حيث الحرف "R" سوف يمثل حظا جيدا على مدار العشرين عاما القادمة.