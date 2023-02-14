الرئيس التركي يؤذن في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويطلق اسما لها (فيديو)

• Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu
• Depremzedelerle sohbet etti, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi https://t.co/bcKzK7DYFL pic.twitter.com/speuTvaovJ
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 14, 2023
• Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu
• Depremzedelerle sohbet etti, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi https://t.co/bcKzK7DYFL pic.twitter.com/speuTvaovJ