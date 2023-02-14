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اليك لائحة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد الجسم في أيام البرد والصقيع

منوعات

2023-02-14 | 10:20
اليك لائحة بالأطعمة والمشروبات التي تساعد الجسم في أيام البرد والصقيع
المصدر:
السومرية
1,962 مشاهدة

يحتاج فصل الشتاء إلى اتباع الكثير من الوسائل لتدفئة الجسم. ومن بين هذه الطرق تناول الأطعمة والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة وتساعده على الشعور بالدفء، إذ إنّ ارتداء الملابس الشتوية وحدها ليس كفيل بالحماية من البرد القارص.

إليكم بعض أنواع الأطعمة والمشروبات التي تساعد على الشعور بالدفء:
 


الحبوب
في الشتاء تناول طعامك كالطيور وهذا معناه أن تكثر من تناول الحبوب مثل السمسم والشمر والحلبة. هذه الحبوب لها الكثير من الفوائد بالإضافة إلى توليد الحرارة والدفء في الشتاء ومن تلك الفوائد أنّها مضادة للأكسدة وتمد الجسم بالأحماض الدهنية الاساسية.
ويفضل بأن تبدأ نهارك بدقيق الشوفان أو العصيدة، أو أي أطباق مصنوعة من القمح.
كما تنصح الأمهات بالإقبال على تناول العصيدة والأطباق المحضرة من دقيق الشوفان مع إضافة بعض الخضراوات لتعزيزها بالفيتامينات. وينصح الأطفال بعمل شطائر بخبز القمح الكامل.

الشوربة
يمكن للوجبات السائلة مثل الشوربة والحساء أن تمثل خيارا جيدا لأنها تحتوي على كمية مهمة من الخضار تجعل الجسم دافئا من الداخل. والشوربات التي تحتوي على البقول والقرع والشعير ممتازة لأنها غنية بالكربوهيدرات. وعند إضافة رشة من الكمون والقرفة والزنجبيل، تحصل على وجبة لذيذة ومتكاملة.
ويمكن للأمهات والأطفال التمتع بالشوربة في أي وقت في الليل، كوجبة مغذية دون أي إزعاج للمعدة.

• الفواكه المجففة والمكسرات
يعتبر اللوز والكاجو والجوز والفستق مصادر غنية بالدهون الصحية، تعطي الجسم الطاقة والتدفئة اللازمة في الشتاء إذ تساعد على تعديل حرارة الجسم.
كما أنّ التين والتمور والزيتون هي أيضا من الخيارات الممتازة في البلدان التي تشهد موجات صقيع حادة.

البهارات
تعتبر البهارات وسيلة فعّالة لتوليد الحرارة في الجسم. ومن أبرز هذه البهارات الزنجبيل والكمون والفلفل والسمسم والقرفة.
الزنجبيل يدعم حركة الجهاز الهضمي كما يقوي من جهاز المناعة والأهمّ أنّه من الأطعمة التي تولّد الحرارة في الشتاء وتساعد على التدفئة، ويمكن استخدامه على سبيل المثال لتحضير الشاي أو مع الشوربة أو حتى في تتبيل الكاري.
أما الكمون فهو يساعد على حفظ دفء الجسم لفترات أطول، ولذلك يفضل الإكثار منه قدر الإمكان.
بالنسبة للقرفة فإنّها تساعد على إنقاص الوزن وعلى الدفء معا. وميزتها أنّه يمكن إضافتها للمشروبات الساخنة ويمكن عملها مشروب ساخن كما تضاف للحلويات.

• اللحوم
بالنسبة لمن هم ليسوا نباتيين، يفترض أن يشكل اللحم جزءا مهما من النظام الغذائي، باعتبار أنه يرفع حرارة الجسم أثناء الهضم، وهو مصدر ممتاز للبروتين والحديد. كما يمكن التركيز على اللحم في الحمية الغذائية للحوامل، لأنه يوفر احتياجات الأم من الحديد.

العسل
العسل يعطي الجسم الطاقة والسكريات اللازمة للحصول على الدفء في الشتاء كما أنّه من أكثر الأطعمة فائدة للجسم وخاصة الجهاز الهضمي.

المشروبات الساخنة
يسمح تناول المشروبات الساخنة بتدفئة الجسم من الداخل في فصل الشتاء. وتعد القهوة خيارا ممتازا بشرط عدم تناول أكثر من كوبين في اليوم. كما أن الشوكولاتة الساخنة والشاي والحليب الدافئ كلها مفيدة لمقاومة برد الشتاء.
ولكن تنصح الأمهات الحوامل والمرضعات بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وفي الختام ينصح بعدم الاقتصار على نوع واحد من الأطعمة في فصل الشتاء، والتنويع بين أكبر عدد ممكن من الأطباق من أجل الحصول على نظام غذائي متنوّع ومتوازن.








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