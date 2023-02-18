بمبلغ 130 ألف يورو.. كريستيانو رونالدو يشتري ساعة جديدة (صورة)

ويعتبر رونالدو أحد المشاهير الذي يجمعون القطع الثمينة في مختلف المجالات، ساعات، وسيارات، وملابس وغيرها، وظهر ذلك من خلال مسيرته، كما أن أغلب لاعبي كرة القدم يعشقون الساعات والسيارات الغالية والفاخرة.وظهر رونالدو، مؤخرًا، في السعودية يرتدي ساعة ثمنها حوالي 780 ألف يورو، وظهر الآن بساعة جديدة لكن ثمنها أقل بكثير.وتم الحديث كثيرًا عن الساعة الأولى، من ماركة "Jacob & Co"، ولكن لا ينبغي تجاهل ساعة رولكس الجديدة المصنوعة من الذهب والمغطاة بالياقوت الأزرق.ومع ذلك، فإن ثمن الساعة أقل بكثير من الساعة الأولى، حيث يبلغ ثمنها 130 ألف يورو.وظهرت الساعة الجديدة عبر حساب نادي النصر على موقع "تويتر"، حيث نشر النادي عددًا من الصور للاعبيه خلال مغادرة الفريق من الرياض إلى جدة لمواجهة التعاون في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.ويعرف عن رونالدو قائد النصر أنه جامع ساعات مشهور، وقد شوهد في مناسبات أخرى يستخدم قطعًا من أفضل العلامات التجارية ذات الثمن المرتفع للغاية بسبب حصريتها.وعلى سبيل المثال، في العام 2020، ارتدى رونالدو ساعة من ماركة سويسرية، تبلغ قيمتها 420 ألف يورو.