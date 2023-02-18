منذ 100 عام.. أكثر 10 زلازل عنفاً في العالم وبينها زلزال تركيا

- عام 1976: 242 ألف قتيل في الصينأتى زلزال بقوة 7,8 درجة بحسب السلطات الصينية، 7,5 درجة وفق المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، على مدينة تانغشان الصناعية على مسافة مئتي كلم شرق بكين.وبلغت الحصيلة الرسمية 242 ألف قتيل، غير أن تقديرات خبراء غربيين تصل إلى 700 ألف قتيل، ما يجعل منه ثاني أعنف زلزال من حيث عدد القتلى في تاريخ البشرية بعد الزلزال الذي ضرب شانشي بشمال الصين عام 1556 وقدرت حصيلته بـ 830 ألف قتيل.: 4200_230 ألف قتيل في جنوب شرق آسيافي 26 كانون الأول 2004، وقع زلزال بقوة 9,1 درجة قبالة سواحل سومطرة بإندونيسيا، متسببا بتسونامي هائل أوقع أكثر من 230 ألف قتيل على سواحل حوالى عشرة بلدان من جنوب شرق آسيا، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.انطلقت الأمواج العاتية بسرعة 700 كلم في الساعة ووصل ارتفاعها إلى ثلاثين مترا.-عام 2010: 200 ألف قتيل في هايتيفي 12 كانون الثاني 2010، تسبب زلزال بقوة 7 درجة في هايتي بسقوط أكثر من 200 ألف قتيل وتشريد 1,5 مليون شخص، وحول العاصمة بور أو برانس إلى أنقاض.وفي أعقاب هذه الكارثة، تفشى وباء الكوليرا بعدما أدخلته قوات حفظ السلام النيبالية التي أرسلت إلى البلد بعد الزلزال فتسبب بوفاة أكثر من عشرة آلاف شخص.- عام 1923: 142 ألف قتيل في اليابانفي الأول من أيلول 1923، قرابة الظهر، هز زلزال بقوة 7,9 درجة سهل كانتو، متسببا بأكثر من 142 ألف قتيل ومفقود ومئة ألف جريح، قضوا أو أصيبوا بمعظمهم في حرائق اجتاحت طوكيو ويوكوهاما على مدى يومين.- عام 1948: 110 آلاف قتيل في تركمانستانفي 5 تشرين الأول 1948، قتل ما لا يقل عن 110 آلاف شخص في زلزال بقوة 7,3 ضرب عشق آباد عاصمة تركمانستان التي كانت في ذلك الحين جزءا من الاتحاد السوفيتي.- عام 2008: 87 ألف قتيل في سيشوانفي 12 أيار 2008، تسبب زلزال بقوة 7,9 درجة بسقوط أكثر من 87 ألف قتيل و4,45 مليون جريح، وأتى على مناطق شاسعة من محافظة سيشوان بجنوب غربي الصين. وكان بين الضحايا آلاف التلاميذ قتلوا عند انهيار مدارس سيّئة البناء.- عام 2005: 73 ألف قتيل في كشميرفي 8 تشرين الأول 2005، أوقع زلزال بقوة 7,6 درجة أكثر من 73 ألف قتيل وشرّد 3,5 مليون شخص، معظمهم في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية. وانهارت مجمل البنى التحتية الصحية تقريبا.- عام 1932: 70 ألف قتيل في الصينفي 25 كانون الأول 1932، تسبب زلزال بقوة 7,9 درجة بسقوط 70 ألف قتيل في غانسو بشمال غربي الصين.- عام 1970: 67 ألف قتيل في البيروفي 31 أيار 1970، وقع زلزال بقوة 7,9 درجة قرب سواحل شمال البيرو متسببا بسقوط حوالي 67 ألف قتيل. وجرف سيل من الوحول والجليد مدينة يونغاي على مسافة 450 كلم إلى شمال ليما، والأكثر تضررا كانت بلدة هواراز الجبلية.- عام 2023: أكثر من 41 ألف قتيل في حصيلة مؤقتة تشمل تركيا وسوريافي 6 شباط 2023، ضرب زلزال بقوة 7,8 درجة جنوب تركيا وسوريا المجاورة، تلته هزة ارتدادية شديدة بقوة 7,5 درجة، وتخطى عدد القتلى 41 ألفا، وفق حصيلة غير نهائية.