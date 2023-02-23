دولة عربية تضع مكافأة مالية لكل أم تنجب طفلين فقط

وأوضح مدبولي، أن القضية السكانية مسألة حياة أو موت لمصر، مشيراً إلى أن موارد البلاد ثابتة من المياه على سبيل المثال.وقال إن هناك مبلغاً استثمارياً لكل أم تحافظ على إنجاب طفلين فقط، لافتاً إلى أن الأم التي تلتزم بهذا الشرط سوف تحصل على المبلغ بعد الوصول إلى سنّ معيَّنة.وأكد أن الدولة المصرية تضع سيناريوهات للاقتصاد بسبب التكهنات باستمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، منوهاً بأن مجلس الوزراء المصري يتابع هذا الأمر باهتمام.