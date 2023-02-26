دعوى قضائية ضد شركة أمازون بسبب بيع منتجات تحوي جلود الحمير

وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس بزنس"، هذا المنتج يستخدم في الطب الصيني التقليدي، وعادة ما يتم استيراده من دول أفريقية مثل كينيا وغانا.وتتهم دعوى قضائية أمازون بخرق قانون كاليفورنيا لبيعها منتجات تحوي "لحوم الحمير"، إذ تطلب بحظر هذه المنتجات، وفرض غرامة بمليون دولار يوميا في حال استمرار أمازون ببيع هذه المنتجات.وبحسب منظمة "بروك" لرعاية الخيول "يعتقد مستخدمو إيجاو أنه يعالج من النزيف والدوخة والأرق والسعال".وتشير المنظمة إلى أنه يمكن العثور على هذه المادة في "منتجات الطعام والشراب ومستحضرات التجميل".وتستند الدعوى القضائية على قانون يعود إلى عام 1998 في كاليفورنيا والذي يحظر ذبح الخيول وبيع لحومها للاستهلاك البشري، وتعتبر الشكوى أن الحمير من فصيلة الخيول.ووفقا لتحليل نشره موقع "وايرد" تم فحص نحو 1000 منتج، ليتم العثور على جيلاتين إيجاو ضمن 15 منتجا على الأقل.ولم ترد شركة أمازون على طلبات التعليق لشبكة "فوكس".ووفق "وايرد" تعرضت أمازون لاتهامات أكثر من مرة بسبب ضوابطها المتساهلة تجاه المنتجات، وفي 2019، وجدت تقارير إعلامية أن آلاف المنتجات غير الآمنة والمحظورة تباع على أمازون بما في ذلك عبوات حليب منتهية الصلاحية.