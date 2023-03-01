في اليوم العالمي للدفاع المدني.. ما هو جهاز كاشف الدخان وما هي اهميته

تتوفر مجموعة من النصائح والإرشادات لتجنب وقوع الحرائق في المنزل، هذا ولم ينتشر استخدام اجهزة انذار للمنازل بكثرة من فراغ، حيث تمتلك تلك الأجهزة مميزات عديدة من شأنها الحفاظ على سلامة المنزل أو المبنى وساكنيه، ومن تلك الميزات ما يلي:- الاكتشاف المبكر للحريق وتشغيل جرس الإنذار لتنبيه الجميع بوجود حريق في المبنى.- القدرة على التحكم في حركة الأبواب لمنع توجهها باتجاه الحريق.- التحكم بحركة وسرعة المصاعد ليتمكن الجميع من مغادرة المبنى بأسرع وقت ممكن.- الاتصال الفوري وبشكل تلقائي بالأرقام الخاصة بمركز الإطفاء المسؤول عن الأمن والسلامة في المبنى.- القدرة على التحكم تلقائياً بإطفاء أنظمة التكييف والتهوية في المبنى للحد من انتشار الحريق.تعتمد أجهزة الإنذار على 3 أنظمة رئيسية، وهي:يقوم هذا النظام بالإنذار فقط عند نشوب حريق في مكانٍ ما، ولكن يتعين على رجال الأمن البحث لإيجاد وتحديد منطقة الحريق.يعمل هذا النظام وفق اسماء وأرقام يتم وضعها لكل مكان في المبنى، وفي حال نشب حريق في أحد الأماكن، سيظهر اسم المكان ورقمه على اللوحة الرئيسية، ليتم بذلك تحديد المكان بأسرع وقت ممكن.كما يوحي اسم هذا النظام، فهو يقوم بالكشف عن وجود حريق في المكان والمسارعة بإطفائه تلقائياً.في حال أردت تركيب جهاز إنذار للحرائق في منزلك أو في الشركة، تأكد من وجود الخصائص أدناه في الجهاز قبل شرائه، وفي القائمة التالية سنعرض لكم أبرز المواصفات الواجب توفرها في جهاز الإنذار، وهي:- يجب أن تكون قدرة تحمل الأجهزة عالية، أي تتراوح بين 8 إلى 26 فولت لتتمكن من العمل بشكل مستمر.- يجب التأكد من كفاءة عمل الأجهزة والتأكد أيضاً من قدرتها على العمل فى درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 80 درجة مئوية.- القدرة على العمل بكفاءة في الأجواء التي يمكن أن تصل نسبة الرطوبة فيها الى 95%.- إمكانية استشعار الغازات والإشارات الناتجة عن نشوب احتراق في المرحلة الأولى عندما يكون غير مرئي.- يجب أن يكون جهاز الإنذار مقاوم لكلٍ من الرطوبة والأتربة والصدأ.- يجب أن يكون الجهاز قادر على منع دخول الحشرات بداخله.- أن يكون النظام فعال ويرسل إشارات أو يعطي إنذار في حال خلع أحد الكشافات من قاعدته.