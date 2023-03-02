لعشاق اقتناء التقنيات القديمة.. أكبر مزاد علني لأجهزة أبل أون لاين

ويقول موقع "بيزنس انسايدر"، إن ما يصل لـ 500 جهاز الكتروني من التي أنتجتها أبل بداية من عام 1977 وحتى عام 2008،ستتاح للبيع في مزاد علني لعشاق اقتناء التقنيات العتيقة، على أن يتم المواد "أون لاين"، عبر أحد مواقع المزايدات الإلكترونية.والمزاد المرتقب، أعلن عنه تحت عنوان The Hanspeter Luzi Vintage Apple Archive، وستستمر فعالياته في الفترة بين 27 و30 اذار.والأجهزة التي ستطرح للعرض بالمزاد، تعود جميعها إلى أحد أكبر المقتنيين لهذا النوع من الاجهزة الإلكترونية القديمة، ويدعى "هانسبتر لوزي"، وهو جامع مقتنيات نادرة ومدرس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة سويسري الجنسية.وحب لوزي لاقتناء الاشياء النادرة، لم يقتصر فقط على أجهزة الكمبيوتر النادرة، ولكن عرف عنه أيضا، حبه لجمع آلات الخياطة القديمة، والتي تبرع بها فيما بعد لمتحف ماكينات الخياطة في ألمانيا ويعرف باسم متحف Sammlung Albrecht Mey.ويقول موقع "بيزنس انسايدر"، إن لوز توفى في حادثة تسلق جبال في عام 2015، وورثته الآن يطرحون ما قام بجمعه من أجهزة حاسوب أبل النادرة للبيع، وتشمل جهاز من طراز Lisa I Computer طرحته أبل في عام 1983، وتكلفته في المزاد ستبدأ من 10,000 دولار.