بسبب 22 دولار.. ظل مختبئاً تحت الأرض لـ14 عاماً

وذكرت وسائل إعلامية صينية، أن "ليو موفو"، كان في منتصف الثلاثينات من عمره عندما نفذ عملية السطو مع شريكين آخرين عام 2009.وبعد العملية اشترى الشركاء وجبات طعام، وتقاسموا ما تبقى من المال بينهم، والذي لم يتعد الـ 4 دولارات للواحد.وفي غضون أيام من وقوع الحادثة، اعتقلت الشرطة شريكي "موفو"، ما دفعه للهروب خوفاً من إلقاء القبض عليه أيضا.ولم يجد "موفو" ملاذا آمنا له سوى مغارة معزولة تقع في أحراش نائية، ليمضي سنوات شبابه هارباً، ويعيش في خوف دائم، ويلتقط الطعام من الأشجار البرية، متنقلاً مع مجموعة من الكلاب الضالة لحمايته من الحيوانات المفترسة.