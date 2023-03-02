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ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم.. تعرف على أثرياء الكرة الأرضية
منوعات
2023-03-02 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
558 مشاهدة
بعد 48 ساعة فقط من استعادته لقب أغنى شخص في العالم، فقد إيلون ماسك مرتبته الأولى في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بعد أن تراجعت ثروته بنحو 2 مليار دولار يوم الخميس، ليصل إجمالي ثروته إلى 184 مليار دولار وفقا للمؤشر.
وخلال تعاملات، هوى سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنحو 1.43% أو 2.94 دولار ليصل إلى 202.77 دولار.
وتمثل حصة ماسك في شركة تسلا، الأغلبية العظمى من ثروته.
وبذلك، عاد لقب الأغنى في العالم للفرنسي برنار أرنو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون (LVMH) المختصة ببيع السلع الفاخرة.
وربح أرنو بالأمس، 1.9 مليار دولار لتقفز قيمة ثروته الإجمالية إلى 186 مليار دولار، متفوقا بفارق 2 مليار دولار على ماسك.
وحل في المرتبة الثالثة بقائمة بلومبرغ لأثرياء العالم الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون للتجارة الإلكترونية، بإجمالي ثروة 116 مليار دولار.
في حين احتل المرتبة الرابعة الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت بإجمالي ثروة 113 مليار دولار.
واحتل المرتبة الخامسة في قائمة أثرياء العالم 2023، الملياردير الأمريكي المخضرم وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، بإجمالي ثروة 106 مليارات دولار.
وفي المرتبة السادسة حل لاري إليسون، المستثمر البارز في شركة أوراكل، بإجمالي ثروة 100 مليار دولار.
وبالمرتبة السابعة جاء ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، بثروة 88.1 مليار دولار.
أما بالمرتبة الثامنة جاء كارلوس سليم المكسيكي من أصل لبناني ويعمل بمجال الاتصالات، بإجمالي ثروة 86.5 مليار دولار.
وحل لاري بايج، المساهم في تأسيس غوغل بالمرتبة العاشرة بإجمالي ثروة 885.1مليار دولار.
وعاشرا حل سيرجي برين بإجمالي ثروة 81.4 مليار دولار.
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