بمبلغ هائل.. فيلا أقام فيها جون كينيدي معروضة للبيع (صور)

وقال موقع إن الفيلا التي تقع قرب مدينة كان في الريفيرا الفرنسية معروضة للبيع مقابل 33.5 مليون دولار.ووصفها بأنها "ملاذ حقيقي للسلام حيث تسود السحر والأصالة"، وهو ما يبدو بالفعل في الصور والفيديوهات المنشورة عن الفيلا، فهي تقع على تلة بعيدة عن المدينة، وتحيط بها غابة.ومن جانبها، وصفت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" الفيلا بـ"الساحرة".وبني العقار الذي يحمل اسم "the Domaine de Beaumont"، عام 1920 على يد المهندس الفرنسي الذائع الصيت عالميا جاك كويل.وأمضى الرئيس الأميركي الراحل، جون كينيدي، إجازات الصيف مع عائلته في هذه الفيلا في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان والده سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا، بحسب "ديلي ميل".وفي المنزل الفخم 15 غرفة، منها 9 غرف نوم، وقاعة استقبال، وغرفة معيشة، وصالة رياضية، و3 مطابخ، وصالة سينما، وملحق بها ساحتان خارجيتان، فضلا عن جناح منفصل للعاملين وغرفة للغسيل.وتطل الفيلا على حوض سباحة ومساحات خضراء ومنطقة للشواء ويوجد فيها قفص كبير للطيور.