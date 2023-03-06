رسائل مباشرة من الصفحات إلى المستخدمين.. خلل يضرب فيسبوك

وذكر المركز، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "رصد استخدام هذا الخلل بعمليات الاحتيال والتصيد ضد مستخدمي المنصة في العراق وبقية دول العالم"، محذراً المستخدمين من "التعامل مع هذه الرسائل او الضغط على الروابط الالكترونية فيها".وطالب المركز، شركة ميتا "بمعالجة الخلل بأسرع وقت ممكن منعاً من تفاقم عمليات الاحتيال".