نهاية مأساوية لسيدة مسنة هاجمتها القرود داخل منزلها في الهند

وتشتبه الشرطة أن السيدة انزلقت وضرب رأسها بالأرض أثناء محاولتها الهروب من القرود، ما أدى إلى وفاتها.وقال مفتش مركز شرطة راماريدي: "لقد علمنا من خلال السكان المحليين أنه عندما هاجمتها القرود، حاولت الهرب، أثناء ذلك، انزلقت ووقعت على الأرض، وأصيبت في رأسها وتوفيت".وتعتبر الحادثة واحدة من سلسلة حوداث تتكرر في الهند.في باريلي، بولاية أوتار براديش، توفيت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تدعى نارمادا بعد أن هاجمتها قرود شريرة أثناء اللعب على ضفاف نهر ناكاتيا.تم إنقاذ الفتاة المصابة من القرود من قبل السكان المحليين الذين وصلوا إلى مكان الحادث بسرعة.وتعرضت الفتاة للعض في جميع أنحاء جسدها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها لسوء الحظ ماتت متأثرة بجراحها.كما قالت إحدى الأمهات أن طفليها التوأمين اللذين يبلغان من العمر ثمانية أيام قد أخذتهما قرود عدوانية في عام 2021، حيث مات أحد الأطفال وتم إنقاذ الآخر.