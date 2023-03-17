رمضان على السومرية.. "حب أبيض وأسود" حين يلتقي الشر مع الخير في أجمل رواية

من أجمل قصص المسلسلات التركية التي جذبت الجماهير بفضل أحداثها المشوقة والمعقدة والمترابطة، مسلسل "حب أبيض وأسود" الذي تعرضه قناة السومرية على شاشتها ابتداءً من شهر رمضان المبارك!

تدور قصة مسلسل "حب أبيض وأسود" حول الصراع بين الحب والخير والشر. البطلة "أصلي" فتاة جميلة ذات مشاعر رقيقة محبة للخير وهي طبيبة أقسمت أن تكرّس حياتها لشفاء الناس ومساعدتهم، والبطل "فرحات" صاحب قلبٍ مظلم وشرير.

ففرحات هو قاتل محترف يعمل لدى عمه المجرم. وأصلي طبيبة شابة ومثالية. يلتقيان بأكثر الطرق غير المتوقعة حين أُجبرت أسلي على إجراء عملية جراحية لرجل أطلق عليه فرحات النار. بعد ذلك، أجبرت أصلي على الزواج من فرحات لإنقاذ حياتها.

في عالم العلاقات الفاسدة وطموح السلطة، سيتقارب البطلان مع مرور الوقت ويقتربان من بعضهما البعض. ومع ذلك، فإن أسلوب حياة فرحات مظلم للغاية بحيث لا يمكن أن يعيش قصة حب بريئة. فهل سيعيش فرحات وأصلي في سعادة دائمة رغم كل المخاطر التي تنتظرهما؟

تابعوا إحدى أروع الروايات التركية طيلة الشهر الفضيل على السومرية، من بطولة إبراهيم تشيليكول وبرجي أكلاي.