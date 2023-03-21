"ناس برمضان".. من رحم معاناة المواطن ومن قلب العاصمة التي لا تنام

لذلك يطل برنامج "ناس برمضان" الذي يقدّمه الإعلامي علي خشان طيلة الشهر الفضيل لينقل الصوت والصورة وكذلك الأوقات الممتعة التي يقضونها الناس. فسيقوم يومياً بجولات مسائية في الشارع العراقي ليتكلّم مع المارة وينقل شكاواهم وأحوالهم في رمضان. يدخل المقاهي وأماكن التجمعات ليصوّر الأجواء كيفما كانت في مختلف أرجاء العاصمة.يهدف البرنامج إلى نقل الصورة الجميلة من العاصمة وكذلك نقل صرخة المواطن وإيصالها إلى المسؤول أينما وُجدت أي مشكلة أو معاناة."ناس برمضان" رسالة ألم وأمل لكل مواطنٍ أرهقته الحالة الإجتماعية أو الإقتصادية أو المعيشية تُنقل من خلال شاشة السومرية لأننا نثق أن المشاكل لن تنجلي ما لم نسلط الضوء عليها ونقوم بمبادراتٍ لحلّها.