"صمون وزعتر" في حلقاتٍ رمضانية مميزة مع المتذوق أنطوني رحيّل

فبعد أن جال مختلف أنحاء العالم العربي ودول العالم ونال شهرة واسعة في عالم التذوق والمطابخ المختلفة ولا سيما طعام الشارع الذي يطبع كل بلد وحضارته، قدّم على شاشة السومرية ضمن برنامج "صمون وزعتر" حلقات متنوعة من بغداد عرّفنا خلالها على أشهر المطاعم والمقاهي البغداية. واليوم اختار أن يتوسّع في جولاته ليقصد مدناً محيطة بالعاصمة ومحافظات عراقية أخرى وينقل عبر عدسته تجاربه الفريدة مع ما يتذوقه.رحيّل وهو المدوّن وراء صفحة No Garlic no Onion يسعى إلى تسليط الضوء على الحضارات والعادات والتقاليد للبلدان التي يزورها من خلال المطابخ التقليدية والعصرية."صمون وزعتر" اسم يجمع اشهى ما تذوق في العراق وأكثر ما يحب أنطوني في المطبخ اللبناني، بلده الأم.يركّز رحيّل على طريقة تقديم الأطباق ونوعية المنتجات المستخدمة، كما يتذوّق الوصفات اللذيذة ويقيّمها ليعطي للمشاهد صورة عامة وخاصة عن المطبخ العراقي الأصيل والأفكار العصرية التي دخلت إليه وطوّرته من دون أن يفقد الهوية الأساسية التي يتميّز بها.