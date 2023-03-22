مساعدة بسيطة تتحوّل لمساندة عظيمة.. "هاي 100 ألف" في رمضان على السومرية

برنامج "هاي 100 ألف" مع جمانه محمد يعتمد على كاميرا خفية تصوّر لحظات محرجة من الشارع العراقي تطلب فيها الشابّة توصيلة أو طعام أو شربة ماء متنكرة بزي فتاةٍ عادية، لتوثّق ردة فعل الناس تجاه طلب المساعدة المجانية. ومن ينقذها تكافؤه بـ100 ألف دينار.فمن سوف يساعدها ومن سيصدّها؟"هاي 100 ألف" يعرض إلى جانب المساعدات، حالات إجتماعية تحتاج فعلاً إلى التفاتة جدّية واستمرارية في المساعدة أو في إيجاد حلولٍ لها. تابعوا البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك على السومرية.