بعد ما فازت باليانصيب وهجرته.. زوج يقاضي زوجته

واتهم نارين البالغ 47 عامًا، زوجته تشويوين (43 عاما)، بإخفاء فوزها باليانصيب، قبل أن تهجره وتتزوج بغيره للاستمتاع بمكسبها بعيدا عنه.وقال نارين، إن زوجته فاجأته بالانفصال عنه عبر الهاتف دون تفسير بعد زواج دام 20 عاما وزعم أنها هجرته للزواج من رجل آخر بعد فوزها باليانصيب، والذي بلغت قيمته 12 مليون بات تايلاندي (352 ألف دولار).كما كشف الزوج المصدوم أن زوجته استغلت انشغاله في عمله في كوريا الجنوبية لدعم الأسرة التي تشمل بناتهما الـ3، وانفصلت عنه عبر الهاتف خلال الشهر الماضي، وتفاجأ عند عودته للمنزل، بأنها تزوجت بالفعل من آخر يعمل كضابط شرطة محلي.وعلم نارين بأمر فوز زوجته باليانصيب، بالصدفة عن طريق بناته، حيث قال لوسائل الإعلام التايلاندية: "صدمت حقا ولم أعرف ماذا أفعل، أشعر بخيبة أمل كبيرة، فأنا لم أتصور أن تفعل زوجتي هذا بي بعد 20 عامًا سويًا، لم يتبق سوى 60 ألف بات في حسابي البنكي، لأنني كنت أعطيها المال كل شهر، لذا أطالب بتحقيق العدالة وبالحصول على المال الذي استحقه".من ناحيتها، تقدمت الزوجة بدعوى ضد نارين بتهمة التشهير، مدعية أنه يكذب من أجل الحصول على بعض المال المجاني.وقالت للشرطة إنه هو من انفصل عنها عبر الهاتف ومنذ عدة سنوات، وإنه لم يظهر سوى حاليا عندما علم بفوزها باليانصيب وتصر على أن الجيران يعلمون بشأن انفصالهما منذ فترة طويلة.إضافة إلى ذلك، اتهمت نارين بالكذب بشأن إرسال المال للأسرة، زاعمه أنه كان يودع 3-4 آلاف بات فقط في الحسابات البنكية لبناتهما.وحتى الآن، لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية ويتعاون فيها كل من الشرطة والسلطات، إذ تحظى باهتمام كبير في تايلاند.يذكر أنه في واقعة مشابهة، أجبرت السلطات رجلا على تعويض زوجته ماليا بعد إخفاء حقيقة فوزه باليانصيب لسنوات.