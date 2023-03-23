طعم لذيذ.. تعرفي على طريقة عمل الدليمية العراقية

المقادير

-كيلو لحم غنم مقطع

-٢ بصلة مقطعة

-زيت

-ماء

-٣ اكواب أرز بسمتي مغسول

-كوب شعيرية

-خبز عراقي

-حبة لومي-ملعقة كاري-٣ اوراق غار-عود قرفة-٥ حبات هيل- -ملحمكسرات حسب الذوق-في طنجرة نضع ٤ ملاعق زيت نحميه ونحمر قطع اللحم ثم نضع فوقهم اللومي والكاري وورق الغار والقرفة والهيل ونغمرهم بالماء للسلق.-في طنجرة أخرى نضع ٣ ملاعق زيت والأرز نقلبه ثم نغمره بالماء الساخن مع ملعقة ملح ونتركه ينضج على نار هادئة.-في مقلاة نضع ٢ ملعقة زيت والشعيرية نقلبها لتتحمص ثم نضع فوقها نصف كوب ماء حتى تكسب طراوة ونتركها لتغلي.-بعد أن ينضج اللحم والأرز نبدأ بتطبيق طبقات المنسف.-في وعاء التقديم نضع طبقة خبز عراقي ونسقيه بمرق اللحم ثم نضع الأرز الأبيض فوقه ثم طبقة الشعيرية وعلى الوجه نوزع قطع اللحم ونزين المنسف بالمكسرات والزبيب حسب الذوق.-انتهت وصفتنا بهذه الطريقة وصحة وهنا.