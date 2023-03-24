طريقة تحضير الباجة العراقية على أصولها

: 8 ساعاتساعة واحدة9 ساعات• 1 بصلة مقطعة مكعبات• 1 ثوم مُقطع مكعبات.• الملح حسب الذوق.• ماء للسلق• عود قرفة• 3 ورق غار• 3 قرنفل• 5 حبات هيل• جوزة الطيب• الباجة و تتكوّن من 4 كوارع ( رجل خروف منظفة جيداً ) ورأس خروف مقسوم نصفين . يمكن زيادة الكمية حسب الرغبة .• 1 ملعقة فلفل اسود1. نغسل ( الباجة )الكوارع ورأس خروف و نغليها بالماء للتخلص من الزفرة .2. عند الغليان نخرج الباجة من الماء و نغسلها و نضيف ماء جديد و نبدأ عملية السلق مرة أخرى مع اضافة الباقة العطرية كلها .3. ثم نضيف الثوم ونضع الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.4. نغطي القدر و نتركه على نار خفيفة لمدة ساعتين بعد الغليان .5. في هذه الاثناء نحضر طبق التقديم و نملأه بقطع الخبز الصاج و عندما تنضج الباجة ناخذ من ماء السلق و نشرب الخبز به و نضع قطع لحم الباجة فوق الخبز و تقدّم مع عصير الليمون الحامض .