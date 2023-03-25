ما مصير الحسابات الموثقة دون رسوم شهرية في تويتر ؟

وقالت تويتر في تغريدة، إنها ستزيل علامة التوثيق عن الحسابات الموثقة التي تم التحقق من هوية أصحابها ما لم يدفع المستخدمون8 دولارات شهريا.وأوضحت الشركة أن هذا التغيير سيبدأ مطلع نيسان ، ما جعل البعض يعتقد أنها قد تكون أشبه بـ"مزحة" لتكون "كذبة نيسان ".وأبلغ مستخدمون للشبكة ظهور تنبيه لهم أثناء استخدامهم تويتر يدعوهم للتسجيل في خدمة "تويتر بلو" حتى لا يفقدوا ميزة علامة التوثيق التي يمتلكونها.وغرد ماسك، إنه سيتم التحقق تلقائيا من حسابات الأفراد الذين يرتبطون بمؤسسات موثقة لدى تويتر.ويمكن للمنظمات والمؤسسات توثيق حساباتها مقابل نحو 1000 دولار شهريا.ومنذ تشرين الأول الماضي بعد تولي ماسك لإدارة الشركة بعد امتلاكها بصفقة تبلغ 44 مليار دولار، قال إيلون إنه سيتوسع في خدمة مدفوعة ترتبط بالتوثيق، والتي كانت ميزة يتمتع بها المشاهير.وفي مطلع اذار قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين إن شركة تويتر سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 40 في المئة في كل من الإيرادات والأرباح لشهر ديسمبر.ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على شبكة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى ماسك مسؤولية الشركة مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71 في المئة في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال ديسمبر وذلك طبقا لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية "ستاندرد ميديا إندكس".تويتر أوقفت منح علامة التوثيق الزرقاء وستعيد طرحها ضمن فئات. أرشيفية.وكان ماسك قد حذر، في شباط الماضي، من احتمال إفلاس تويتر وقال في ديسمبر إن الشركة في طريقها لتحقيق "نقطة التعادل تقريبا للتدفق النقدي" في عام 2023.وسددت تويتر أول دفعة فائدة في كانون الثاني على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.