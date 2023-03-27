اكتشاف أكثر من ألفي رأس كبش محنطة في مصر (صور)

نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس في الكشف عن أكثر من2000من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي،بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة. pic.twitter.com/0OLcsAJRZJ — الحلم المصري | ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ (@ElhelmAlmasry) March 26, 2023

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في بيانٍ له إنّ هذا الكشف الذي حصل بإشراف فريق من علماء الآثار الأميركيين من جامعة نيويورك، "يزيح الستار عن تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس والمنطقة المحيطة به"، ما يُساهم بشكلٍ كبير في معرفة ما شهده من حياة لأكثر من 2000 عام، منذ الأسرة السادسة الفرعونية (بين 2374 و2140 قبل الميلاد) حتى العصر البطلمي (323 إلى 30 قبل الميلاد).وأشار إلى اكتشاف عددٍ كبير من الحيوانات المُحنّطة بجانب رؤوس الكباش، ومنها "مجموعة من النعاج والكلاب والماعز البري والأبقار والغزلان التي عُثر عليها موضوعة في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثاً داخل المنطقة الشمالية للمعبد" القريب من مدينة سوهاج في جنوب مصر.وقال أستاذ الآثار سامح إسكندر، رئيس البعثة المسؤولة عن هذا الكشف، إنّ هذه الكباش المُحنّطة "تدلّ على ممارسة عبادة غير مسبوقة للكباش في أبيدوس خلال فترة العصر البطلمي، وربما تشير إلى أنّ تقديس الملك رمسيس الثاني في أبيدوس ظل بعد وفاته لألف عام".وإضافة إلى الحيوانات المحنطة، اكتُشف مبنى ضخم يعود إلى عصر الأسرة السادسة، ويتميز بجدرانه السميكة الضخمة التي يبلغ عرضها حوالى 5 أمتار، بحسب بيان وزارة الآثار.وتُعلن السلطات المصرية بانتظام عن اكتشافات أثرية خلال الآونة الأخيرة، لكنّ بعض الخبراء يعتقدون أنّ الهدف من ذلك سياسي واقتصادي أكثر منه علمي.فالبلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان (105 ملايين نسمة) يُعاني من أزمةٍ اقتصادية حادّة، ويُعول على السياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية تُشكل أكثر من 10% من إجمالي الناتح القومي وتُساهم في تشغيل أكثر من مليوني شخص.