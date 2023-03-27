اكتشاف أكثر من ألفي رأس كبش محنطة في مصر (صور)

نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس في الكشف عن أكثر من2000من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي،بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة. pic.twitter.com/0OLcsAJRZJ
— الحلم المصري | ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ (@ElhelmAlmasry) March 26, 2023
نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس في الكشف عن أكثر من2000من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي،بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة. pic.twitter.com/0OLcsAJRZJ