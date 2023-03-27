علماء روس يبتكرون طرق جديدة لعلاج أمراض الجهاز العصبي

وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى الشلل. وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل المشروع الوطني "العلوم والجامعات". أفادت بذلك يوم 21 اذار الخدمة الصحفية للجامعة.واختبر العلماء الدواء الجديد مستخدمين مشتقا حيويا من فيتامين (ب 1) على الفئران المعدلة وراثيا ذات الجينات البشرية العاملة. وأكدت التجارب أن هذا العلاج يخفض مستوى جزيئات الإشارات الالتهابية في النخاع الشوكي.وقال رئيس مركز التكنولوجيات الوراثية في جامعة "بلغورود" أليكسي ديكين:" لقد اكتشفنا أن أحد المشتقات الحيوية المتاحة من فيتامين B1، بصفته أحد مضادات الأكسدة القوية، قد أثبت أنه فعال ضد التصلب الجانبي الضموري لدى الفئران المعدلة وراثيا". وأضاف أن الفئران التي تلقت العلاج استعرضت قدرا أكبر من الحركة، وفقدانا أقل للوزن، وتلفا أقل في الدماغ.وأوضح أن "الفئران المعدّلة وراثيا تظهر لديها أعراض للمرض تشبه الأعراض التي لدى البشر. وأنها تموت من الشلل وهي في سن الأربعة أشهر. وسمح النموذج الذي ابتكره العلماء باختبار الأدوية الواعدة دون إصابة المرضى".