طريقة تحضير كبة السراي العراقية على أصولها

- كوبا جريش.- كوبا برغل.- 4 أكواب ماء معتدل الحرارة.- رشة فلفل.- ملعقة ملح.- كيلو لحم خالٍ من الدهن.- نصف كيلو بصل.- ملعقة فلفل أسود.- ملعقة بهارات، ويمكن وضع بهار حسب الرغبة.- ضعوا الجريش والبرغل معاً وأضيفوا 4 أكواب الماء والملح والفلفل الأسود.- أتركوا هذا المزيج نصف ساعة ثم اعجنوه باليد أو افرموه بماكينة فرم اللحم أو الخلاط.- دعوه في الثلاجة نصف ساعة لتكون عجينته ملساء متماسكة.- حضّروا الحشوة، وحمّروا البصل حتى يذبل ثم أضيفوا اللحم وحمروه مع البصل حتى ينضج.- أضيفوا ملحاً وبهاراً حسب الرغبة وأكملوا الحشوة.- حضّروا كرات متساوية من العجين مع عمل تجويف في الكرات.- ضعوا الحشوة وقوموا بتكوير العجين.- اغلوا ماء وأضيفوا إليه ملحاً وقليلاً من البهار، وعندما يغلي اسلقوا الكبة، ثم حمروها في الزيت حسب الرغبة وتقدم بالهنا والشفا.