طبق مرقة السبانخ هو من أحد أطباق المطبخ العراقي الرئيسية اللذيذة ويتميز بفوائده العديدة والمفيدة لصحة الإنسان.

في ما يلي طريقة تحضير مرقة السبانخ العراقية على أصولها.





المكوّنات والمقادير



• كيلو واحد من السبانخ الطازجة.

• 300 غرام من لحم الغنم.

• حبتين بصل متوسطة الحجم.

• مكعب واحد من مرق ماجي.

• ملعقتين من صلصة الطماطم .

• ثلاثة ونصف من الماء الدافئ.

• ملح (مقدار الملح حسب الرغبة)

• حبتين من اللومي بصره.

• حفنة من الشبت.

• حفنة من الكزبرة الطازجة.

• حفنة من الحلبة الطازجة.

• أربعة ملاعق من الزيت النباتي.



طريقة التحضير تعدّ طريقة تحضير مرقة السبانخ العراقية سهلة وسريعة جداً ويمكن التنوع باختيار المكونات الإضافية لها حيث يمكن استبدال اللحم بالدجاج ويمكن إضافة اللوبيا الحمراء أو العدس أو الحمص وبالتأكيد جميع الإضافات من الحبوب يجب أن تكون مسلوقة باستثناء العدس. كما يمكن الاستغناء عن بعض المكوّنات كالكزبرة الطازجة والشبت والحلبة.• كيلو واحد من السبانخ الطازجة.• 300 غرام من لحم الغنم.• حبتين بصل متوسطة الحجم.• مكعب واحد من مرق ماجي.• ملعقتين من صلصة الطماطم .• ثلاثة ونصف من الماء الدافئ.• ملح (مقدار الملح حسب الرغبة)• حبتين من اللومي بصره.• حفنة من الشبت.• حفنة من الكزبرة الطازجة.• حفنة من الحلبة الطازجة.• أربعة ملاعق من الزيت النباتي.



1. الخطوة الأولى: قبل البدء بتحضير مرقة السبانخ يجب سلق اللحم مع القليل من البصل والملح وتركه على نار هادئة إلى أن ينضج.

2. الخطوة الثاني: يجب تنظيف السبانخ جيداً ونقعه في الماء والملح لمدة خمسة عشر دقيقة وغسل من خمسة إلى سبعة مرات للتأكد من أن نظيف تماماً.

3. الخطوة الثالث: قم بفرم السبانخ ناعماً ثم ضعه جانباً وقم بفرم البصل ناعم جداً والحلبة والكزبرة والشبت أيضاً.

4. الخطوة الرابعة: بعد أن ينضج اللحم يجب البدء بتحضير المرق.

5. الخطوة الخامسة: في قدر مناسب للكمية ضع الزيت واتركه ليسخن ثم ضع البصل وقبله إلى أن يذبل ثم ضع اللحم واتركه إلى أن يتحمر ثم ضع السبانخ والخضروات الأخرى مع الملح وقلبها جيداً إلى أن يجف ماء السبانخ تماماً ويتغير لونه وتبدأ الخضروات تلتصق في القدر .

6. الخطوة السادسة: ضع ملعقتين من صلصة الطماطم وقلبها إلى أن تفوح رائحة الصلصلة.

7. الخطوة السابعة: قم بوضع مكعب مرق ماجي واللومي بصره والماء الدافئ وقلبه قليلاً ثم ضع غطاء القدر واتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

8. الخطوة الثامنة: يجب أن يصبح قوام المرقة متوسط أي غير خفيف وغير ثقيل.

9. الخطوة التاسعة: يمكنك تقديم مرقة السبانخ العراقية مع الأرز الأبيض والشعيرية.