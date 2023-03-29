خبير فلكي: رمضان الأعوام القادمة أقل صياماً

وأوضح الجروان أنه مع تقدم شهر رمضان نحو 22 كانون الاول، ستستمر مدة النهار، وبالتالي فترة الصوم بالنقصان، حيث يتقدم موعد دخول الشهر الفضيل بمعدل شهر ميلادي كل ثلاث سنوات، أو ما يقارب 11 يوما سنوياً حسب التقويم الميلادي الشمسي.وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إلى أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 22 كانون الاول هو الأقل في ساعات النهار، أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض. فيما ورمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 21 حزيران هو الأطول في ساعات النهار أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض.بينما سيكون رمضان /1454 للهجرة الموافق 2032/، هو الأقصر نهاراً، ثم ستعود طول فترة النهار بالتزايد التدريجي.