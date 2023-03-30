طريقة تحضير مقلوبة الدجاج العراقية.. طبق لذيذ ومغذّي!

5 أكواب ماء مغلي.دجاجة مقطعة ثماني قطع.2 كوب أرز بسمتي مغسول جيدًا.½ كيلو باذنجان رومي مقطع حلقات.2 ثمرة بطاطس مقشرة ومقطعة حلقات.2 بصلة متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة حلقات.بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.ثمرة طماطم كبيرة مقطعة حلقات.ثمرة فلفل أخضر رومي كبيرة مقطعة حلقات.4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.ملعقة صغيرة السبعة بهارات.2 ورقة لورا.3 حبات حبهان.ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.1. على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتغير لونه.2. أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي ورق اللورا والحبهان والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي لمدة دقيقة.3. أضيفي الماء المغلي، واتركيه حتى يغلي مع الدجاج، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة.4. أطفئي النار، وارفعي الدجاج من المرق، واتركيهما جانبًا.5. أذيبي صلصة الطماطم في أربعة أكواب من المرق، ثم أضيفي البهارات المشكّلة والملح، وقلّبي جيدًا، واتركي الخليط جانبًا.6. اقلي حلقات الباذنجان والبطاطس والفلفل والبصل في زيت غزير، حتى تُصبح ذهبية اللون.7. ارفعي الخضار على مناديل مطبخ، حتى تتشرّب الزيت .8. على نار متوسطة، سخّني باقي الزيت، ثم أضيفي الأرز وقلبي لمدة دقيقة.9. أضيفي خليط صلصة الطماطم، وقلبي جيدًا، واتركيه حتى يغلي، ثم غطي القدر، واتركيه على نارهادئة لمدة 20 دقيقة.10. في قدر كبير، ضعي الدجاج، ثم حلقات البطاطس، ثم الفلفل الأخضر، ثم الباذنجان، ثم البصل، ثم الطماطم.11. وزّعي خليط الأرز فوق الطماطم، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 50 دقيقة، حتى ينضج الأرز.12. اقلبي المقلوبة في طبق التقديم، ثم قدميها ساخنة لأسرتكِ.