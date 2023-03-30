عراقية الاصل.. تعرف على سفيرة الولايات المتحدة في مصر

أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، عن تعيين الدبلوماسية هيرو قادر مصطفى سفيرةً للولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وهي مهاجرة من أصول كردية عراقية، لجأت إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن المنصرم.





وعملت مصطفى في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وشملت مهامها الأخرى في واشنطن، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للبيت الأبيض، منصب نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، كما عملت في الأردن بمجلس الأمن القومي، فضلاً عن مدير مجلس الأمن القومي للعراق وأفغانستان.



كما عملت الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة كذلك في الخارج كمنسقة مدنية أمريكية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت بلبنان، ومسؤولة سياسية في أثينا باليونان. وقال البيت الأبيض في بيان، بأن "هيرو مصطفى ستكون برتبة سفيرة فوق العادة، وأنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ونائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة الوزير السياسية في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي بالهند".وعملت مصطفى في مكتب نائب الرئيس في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا، وشملت مهامها الأخرى في واشنطن، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للبيت الأبيض، منصب نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، كما عملت في الأردن بمجلس الأمن القومي، فضلاً عن مدير مجلس الأمن القومي للعراق وأفغانستان.كما عملت الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة كذلك في الخارج كمنسقة مدنية أمريكية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت بلبنان، ومسؤولة سياسية في أثينا باليونان.

ولدت هيرو قادر مصطفى في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان حالياً، في العام 1973،وتقول مؤسسة "كارنيغي" الأمريكية للسلام الدولي على موقعها الرسمي، إن "هيرو مصطفى كانت في الثانية من عمرها عندما هربت مع عائلتها من كردستان العراق في ظل نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وأمضت مع عائلتها السنتين التاليتين في مخيمات اللاجئين في إيران، حتى تمت الموافقة على طلب لجوء الأسرة إلى الولايات المتحدة".



وعاشت هيرو مصطفى التي تتحدث بـ8 لغات في مدينة ماينوت بولاية نورث داكوتا، وهي حاصلة على البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن، كما نالت الماجستير في السياسة الخارجية من جامعة برينستون، وهي تتقن إلى جانب الإنكليزية، اللغات الكوردية، العربية، الفارسية، اليونانية، الهندية، البلغارية، والإسبانية.



ونقلت مؤسسة "كارنيغي" عن مصطفى قولها ذات مرة لمجموعة من الطلاب: "كونك لاجئاً مهاجراً، فأنت تبدأ بلا شيء. لكن هذه التجربة علمتني أن أضع أهدافاً كبيرة، ثم أحققها، ثم أهدافاً إلى مستوى أعلى".



وبحسب الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في بلغاريا، فإن هيرو مصطفى متزوجة من شخص ذي أصول هندية يدعى، رافنييش جارج، ولديهما طفلتان، الكبرى تدعى أريانا، وتبلغ من العمر 9 أعوام، والصغرى آشنا، البالغة من العمر 7 أعوام.



وكانت قصة عائلة هيرو مصطفى المهاجرة موضوع الفيلم الوثائقي "البطلة الأمريكية" American Herro، بحسب البيت الأبيض، وقد كرمتها مؤسسة "كارنيغي"، في عام 2021، كواحدة من أهم المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية.