بقضية "تمييز عنصري".. تغريم تسلا بـ3.2 مليون دولار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
المباشرة برفع سيطرة غربي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452178-638161874305459274.jpg
بقضية "تمييز عنصري".. تغريم تسلا بـ3.2 مليون دولار
منوعات
2023-04-04 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
421 مشاهدة
أمرت هيئة محلفين اتحادية في سان فرانسيسكو، شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا"، بدفع نحو 3.2 مليون دولار لعامل سابق أسود بعد أن كسب دعوى تمييز عنصري رفعها على الشركة.
وهذا المبلغ يقل كثيرا عن 15 مليونا رفضها العام الماضي مطالبا بإجراء محاكمة جديدة.
ويأتي الحكم بعد أسبوع من إعادة المحاكمة في الدعوى القضائية التي أقامها أوين دياز عام 2017، بعد أن منحته هيئة محلفين أخرى مبلغ 137 مليون دولار في 2021.
واتفق قاض مع هيئة المحلفين هذه على أن "تسلا" مسؤولة عن التمييز الذي تعرض له دياز لكنه قال إن مبلغ التعويض مبالغ فيه.
وأمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن التعويص عن الأضرار التي تعرض لها دياز بعد أن رفض مبلغ 15 مليون دولار المخفض بالفعل.
وكان دياز اتهم "تسلا" بتقاعسها عن اتخاذ التصرف المناسب ردا على شكاويه المتكررة لمديرين في مصنع "فريمونت" بكاليفورنيا من أن موظفين به اعتادوا في كثير من الأحيان على استخدام الإهانات العنصرية ضده، ورسم علامات ورسوم كاريكاتورية تنطوي على عنصرية على الجدران ومناطق العمل بالمصنع.
ومنحت هيئة المحلفين أمس الاثنين دياز، الذي عمل مشغلا للمصاعد، 175 ألف دولار تعويضا عن الأضرار النفسية التي تعرض لها بسبب التمييز، و3 ملايين دولار تعويضات تأديبية تهدف إلى المعاقبة عن هذا السلوك غير القانوني وردعه في المستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، في تغريده على تويتر، إن "الحكم بالتعويض كان سيصبح صفرا إذا سمح القاضي للشركة بتقديم أدلة أخرى في المحاكمة الجديدة".
وأضاف ماسك "بذلت هيئة المحلفين قصارى جهودها بناء على المعلومات التي بحوزتها. أحترم القرار".
وقالت الشركة إنها "لا تتسامح مع التمييز داخل أماكن العمل وتأخذ شكاوى العمال على محمل الجد".
ولم يرد محامو دياز بعد على طلبات للتعليق على الحكم.
وكانت هيئة محلفين قد منحت دياز في 2021 تعويضا قدره 7 ملايين دولار عن الأضرار النفسية التي تعرض لها بسبب التمييز العنصري، و130 مليونا تعويضات تأديبية، وهو أحد أكبر الأحكام على الإطلاق في قضية للتمييز الوظيفي في تاريخ الولايات المتحدة.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
منوعات
علم وعالم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية: عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة
محليات
36.67%
04:01 | 2023-04-03
الأنواء الجوية: عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة
04:01 | 2023-04-03
المالية توضح حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين
محليات
23.97%
14:06 | 2023-04-03
المالية توضح حقيقة عدم الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين
14:06 | 2023-04-03
السومرية نيوز تنشر نص مسودة مشروع قانون الموازنة
اقتصاد
22.88%
14:16 | 2023-04-02
السومرية نيوز تنشر نص مسودة مشروع قانون الموازنة
14:16 | 2023-04-02
العراق يحصد ثلاث جوائز في "ليلة الاساطير"
رياضة
16.49%
15:06 | 2023-04-02
العراق يحصد ثلاث جوائز في "ليلة الاساطير"
15:06 | 2023-04-02
المزيد
رمضان على السومرية
رمضان على السومرية
شاهد أقوى البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك على السومرية
رمضان 2023
أحدث الحلقات
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
الأكثر مشاهدة
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
صمون وزعتر
سحور لا يفوّت في بغداد - حلقة ٨ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
تك تك رمضان
باسم البغدادي - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
14:50 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
جولة رمضانية
سوق محمود باشا - الحلقة ٨ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
رزاق برو
انتبه أن تقع في قبضة رزاق!! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:50 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
حديث رمضان 2023
الايمان والتقوى - الحلقة ١٢
12:40 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
هاي 100 ألف
طيبة قلب العراقي! - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
ناس برمضان
الأجواء الرمضانية من منطقة الكريعات - الحلقة ١٢ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-03
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
اسرار الفلك
من ١ الى ٧ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-01
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
ناس وناس
بغداد .. حافظ القاضي - الحلقة ٤٢٨ | 2023
05:00 | 2023-03-22
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يعود الصدر للعملية السياسية من بوابة رفض التطبيع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.