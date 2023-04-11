ميزة أخرى من ميزات تلغرام يحصل عليها واتساب

وتبعا لأحدث التسريبات فإن القائمين على تطبيق "واتساب" بدأوا باختبار ميزة جديدة يمكن من خلالها نشر الأخبار وأنواع المحتوى الأخرى.وأشار موقع WABetaInfo إلى أن "الميزة الجديدة في واتساب ستختلف قليلا عن ميزة (القنوات) في تلغرام، إذ ستحصل على علامة تبويب منفصلة، وسيتمكن المستفيدون منها من إخفاء أرقام الهواتف وقوائم المشتركين وبعض المعلومات الأخرى حالما أرادوا".ووفقا للموقع فإن الميزة الجديدة لوحظت في الإصدار التجريبي (2.23.8.6) لـ"واتساب" المخصص لأجهزة أندرويد، ومن غير المعروف بعد متى سيتم إطلاقها بشكل رسمي للمستخدمين.وكانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن مستخدم "واتساب" سيحصل على ميزة مراسلة جديدة تدعى "الفقاعات"، يمكن من خلالها إرسال رسائل تحوي مقاطع فيديو مدتها لا تتجاوز 60 ثانية.