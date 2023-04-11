لسبب غريب.. بيع وعاء خزف صيني بـ 25 مليون دولار

ووصفت دار المزادات الوعاء بأنه "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن معظم النماذج الأخرى المتبقية محفوظة الآن في متحف القصر في تايوان.وهذه التحفة ضمن مجموعة نادرة من قطع الخزف، التي صنعت في بكين خلال القرن الـ 18 أثناء عهد إمبراطور يونغ تشنغ، الذي حكم الصين من عام 1722 إلى عام 1735.ويصور الوعاء، الذي بلغت قيمته 25.3 مليون دولار في المزاد، طائران من السنونو وشجرة مشمش مزهرة وشجرة صفصاف، ويحتوي على مقتطفات من قصيدة يعتقد أن الإمبراطور وانلي، من سلالة مينغ التي حكمت الصين قبل تشينغ، قد أمر بها.وقالت خبيرة الخزف، ريجينا كراهل، إن الزخارف التي تظهر الطيور والزهور كانت شائعة في فترة يونغ تشنغن، مشيرة إلى أن هذا الوعاء كان ضمن العناصر التي تمثل "ذروة الرسم على الخزف".وكان الوعاء ضمن وعائين جمعهما تاجر في شنغهاي أواخر القرن التاسع عشر، ثم بيع كل منهما في عام 1929 مقابل 150 جنيها إسترلينيا (حوالي 9400 دولار).وقالت دار المزادات إن الوعاء الآخر محتجز الآن بالمتحف البريطاني في لندن.وتم بيع الوعاء الثاني عدة مرات خلال العقود الماضية، وكان قد بيع بمبلغ 19.3 مليون دولار في 2006 لصالح سيدة الأعمال، أليس تشينغ.