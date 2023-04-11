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عدد النمور البرية يتخطى عتبة ثلاثة آلاف في الهند
منوعات
2023-04-11 | 04:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
429 مشاهدة
أفاد إحصاء رسمي بتجاوز عدد النمور البرية في الهند، أكبر موئل لهذه الحيوانات في العالم، عتبة 3 آلاف نمر، لتصبح مأوي لنحو 75 % من نمور العالم
وأحصت الهند ما يصل إلى 3167 نمراً في البرية، مقابل 2967 في التقرير الأخير قبل 4 سنوات، في ارتفاع نتيجة الجهود المبذولة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
في الماضي، كانت هذه السنوريات الكبيرة موجودة في وسط آسيا وشرقها وجنوبها. لكن عددها انخفض بأكثر من 93% خلال الأعوام المئة الماضية، وباتت هذه الحيوانات موجودة في 13 دولة فقط، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وتجرى عمليات التعداد كل 4 سنوات باستخدام الكاميرات وأنظمة الكمبيوتر لتحديد كل من هذه الحيوانات.
ومع ذلك، تباطأ معدل الزيادة إلى أقل من 7% خلال الفترة التي شملتها الدراسة، مقارنة بأكثر من 30% خلال الفترة السابقة. لكن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحدث عن "لحظة فخر".
وقال في حفل أقيم في مدينة ميسور في جنوب البلاد "الأسرة تنمو"، و"هذا انجاز ليس للهند فحسب ولكن أيضا للعالم بأسره".
وأدت إزالة الغابات وتسلل البشر إلى بيئتها الطبيعية والصيد الجائر، إلى القضاء على مجموعات كبيرة من هذه النمور في آسيا. ومع ذلك، أشاد مودي بـ "المشاركة الشعبية" للهند و"ثقافة الحفظ" التي ساعدت في الحفاظ على نمو أعداد هذه السلالات.
ولفت إلى أن الهند تؤوي راهناً 75% من نمور العالم، ما يعزز موقعها كأكبر دولة مضيفة لهذه الحيوانات من حيث المساحة.
في سنة 1900، كان العالم يضم أكثر من 100 ألف نمر. لكن الرقم انخفض إلى 3200 في عام 2010.
وفي في ذلك العام، وقعت الهند و12 دولة أخرى مضيفة للنمور اتفاقية لمضاعفة عدد هذه الحيوانات بحلول عام 2022.
وعند استقلال الهند عام 1947، كان عدد النمور في البلاد يقدر بنحو 40 ألفاً.
وانخفض الرقم على مدى عقود إلى 3700 في عام 2002، ليصل إلى حد أدنى بلغ 1411 بعد 4 سنوات، إلى أن بدأ يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.
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